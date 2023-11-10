Анисья (Афимья) Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья (Афимья) Никифорова

Место рождения

Васильевка, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп.111, д.679 Год рождения 1832-1833
Бракосочетание
04.02.1851 ст.

Муж: Максим Лукин

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 125 Поручители по жениху: крестьяне с. Чёково Иван Степанов, Иван Козьмин Поручители по невесте: крестьяне д. Васильевка Андрей Григорьев и Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Лукин

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп.111, д. 679 Год рождения 1853-1855
Рождение ребёнка
16.08.1856 ст.

Дочь: Наталья Максимова

Отец ребёнка: Максим Лукин

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 161 Восприемник: крестьянская девка с. Чёково Евфросинья Лукина (сестра отца)
Рождение ребёнка
15.06.1859 ст.

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: Максим Лукин

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 181 Восприемник: крестьянский сын с. Чёково, Иоанн Никитин
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лаврентий Максимов

Отец ребёнка: Максим Лукин

Смерть
Неизвестно
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