Анисья (Афимья) Никифорова
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО, ф. 556, оп.111, д.679 Год рождения 1832-1833
Бракосочетание
04.02.1851 ст.
Муж: Максим Лукин
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 125 Поручители по жениху: крестьяне с. Чёково Иван Степанов, Иван Козьмин Поручители по невесте: крестьяне д. Васильевка Андрей Григорьев и Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Лукин
ГАВО, ф. 556, оп.111, д. 679 Год рождения 1853-1855
Рождение ребёнка
16.08.1856 ст.
Дочь: Наталья Максимова
Отец ребёнка: Максим Лукин
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 161 Восприемник: крестьянская девка с. Чёково Евфросинья Лукина (сестра отца)
Рождение ребёнка
15.06.1859 ст.
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: Максим Лукин
ГАВО, ф. 556, оп. 2, д. 181 Восприемник: крестьянский сын с. Чёково, Иоанн Никитин
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лаврентий Максимов
Отец ребёнка: Максим Лукин
Смерть
Неизвестно