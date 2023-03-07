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Мусихин Тимофей Леонтьев

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Место рождения

поч. на Пихтовом Раменье, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Мусихин Леонтий Кондратьев

Мать: Мусихина Агриппина Карпова

поч. на Пихтовом Раменье, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на Пихтовом Раменье, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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