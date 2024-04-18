Мареева (Федорова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареева (Федорова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Федоров ?

Мать: Федорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лудкова (Мареева) Клавдия

Отец ребёнка: Мареев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мареева) Зинаида

Отец ребёнка: Мареев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареев Николай Иванович

Отец ребёнка: Мареев Иван

Рождение ребёнка
13.06.1941

Дочь: Соколова (Мареева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мареев Иван

Смерть
1985

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