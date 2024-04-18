Мареева (Федорова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Федоров ?
Мать: Федорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лудкова (Мареева) Клавдия
Отец ребёнка: Мареев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мареева) Зинаида
Отец ребёнка: Мареев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мареев Иван
Рождение ребёнка
13.06.1941
Дочь: Соколова (Мареева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мареев Иван
Смерть
1985