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Желнин Самыло Вавилов

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Желнин Вавила (Вавилко) Иванов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Желнин Наум Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Желнин Сергей Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Желнин Василий Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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