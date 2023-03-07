Желнин Самыло Вавилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Желнин Вавила (Вавилко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Желнин Наум Самойлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721