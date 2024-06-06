Жерносек Владимир 21.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жерносек Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1910

Дата смерти

20.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1940 г.р.
Между 1945 и 1955 г.р.
Между 1947 и 1957 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Жерносек) Людмила

Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Рождение ребёнка
Между 1945 и 1955

Сын: Жерносек Василий

Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Рождение ребёнка
Между 1947 и 1957

Дочь: (Жерносек) Валентина

Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Смерть
20.06.1967

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