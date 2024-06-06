Жерносек Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1910
Дата смерти20.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Жерносек) Людмила
Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1945 и 1955
Сын: Жерносек Василий
Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1957
Дочь: (Жерносек) Валентина
Мать ребёнка: Жерносек (Свиридова) Евдокия
Смерть
20.06.1967