Федосья Климонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фарафонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фарафонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фарафонов Еремей Васильев
Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев
в 1858 году было пол-года
Бракосочетание
Неизвестно