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Федосья Климонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фарафонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фарафонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фарафонов Илья Васильев

Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фарафонов Еремей Васильев

Отец ребёнка: Фарафонов Василий Елисеев

в 1858 году было пол-года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарафонов Василий Елисеев