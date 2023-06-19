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Ефремова Акулина Алексеевна

Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1869

Муж: Ефремов Василий Ефремович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ефремов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1870
Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: Ефремова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.07.1875

Сын: Ефремов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область