Ефремова Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович
Смерть
После 1870
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Ефремова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович
Рождение ребёнка
24.07.1875
Сын: Ефремов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Ефремович