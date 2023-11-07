Кульберг Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кульберг (kulberg) Александр Ильич (Aleksandr Ilich)
Мать ребёнка: Кульберг Марина
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кульберг Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Кульберг Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Кульберг Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульберг Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульберг Марина
Смерть
Неизвестно