Кульберг Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульберг Илья Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульберг Фёдор Семёнович

Мать: Кульберг Анисья Демьяновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кульберг (kulberg) Александр Ильич (Aleksandr Ilich)

Мать ребёнка: Кульберг Марина

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульберг Владимир Ильич

Мать ребёнка: Кульберг Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Кульберг Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Кульберг Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульберг Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульберг Марина

Смерть
Неизвестно
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