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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Екатерина

Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

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