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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Карцивадзе) Екатерина
1970 г.р.
Дети
Елизавета
Добавил:
ГБ
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Развод
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Жена:
Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елизавета
Мать ребёнка:
Екатерина
Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Екатерина
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