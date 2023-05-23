Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Васильев Сергей Валентинович
Васильев Сергей Валентинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Васильев Валентин Иванович
1938 г.р.
Мать
(Рубцова) Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Васильев Валентин Иванович
Мать:
Тамара
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь