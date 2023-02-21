- Анна' -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Сын: Зубарев Прохор Михайлович
Отец ребёнка: Зубарев Михаил Семёнович
Смерть
Неизвестно