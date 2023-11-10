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Гальцов Алексей Ефимович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.05.1872

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1872

Отец: Гальцов Ефим Николаевич

Мать: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Агриппина Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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