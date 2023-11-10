Гальцов Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.05.1872
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1872
Рождение ребёнка
09.02.1892
Рождение ребёнка
02.09.1894
Рождение ребёнка
13.05.1897
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
10.08.1901
Рождение ребёнка
12.08.1903
Рождение ребёнка
26.05.1906
Работа или профессия
Неизвестно