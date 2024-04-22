Кудряшева (Гарнова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева (Гарнова) Мария Яковлева

Место рождения

Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Гарнов Яков Васильевич

Мать: не указана

Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Муж: Кудряшев Александр Егорович

Каменники, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
поручители жениха: деревни Рошвенской Иван Афанасьев и деревни Киселева Большого Евграф Захаров. По невесте: крсетьяне деревни Гречушное Андрей Андреев и Павел Андреев.
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.

Сын: Кудряшов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кудряшев Александр Егорович

Макарьевского уезда Куськой волости деревни Савины запасной унтер офицер Алексей Евдокимов Смирнов и деревни Рошвенского солдатская жена Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кудряшев Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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