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Бакуняева Лариса
Бакуняева Лариса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Маркелова Галина Максимовна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Маркелова Галина Максимовна
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