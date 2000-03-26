(Киселева) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.03.1914
Дата смерти26.03.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914
Отец: Волков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
13.07.1936
Сын: Киселёв Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Рождение ребёнка
09.12.1939
Дочь: Паутова (Киселёва) Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Киселёв Николай Константинович
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Рождение ребёнка
29.03.1951
Сын: Киселев Борис Константинович
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Киселев Александр Константинович
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Кузнецова (Киселёва) Валентина
Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович
Смерть
26.03.2000