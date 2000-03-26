(Киселева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Киселева) Мария Васильевна

(Киселева) Мария Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.03.1914

Дата смерти

26.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914

Отец: Волков Василий Ефимович

Мать: Волков Афанасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
13.07.1936

Сын: Киселёв Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Рождение ребёнка
09.12.1939

Дочь: Паутова (Киселёва) Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Киселёв Николай Константинович

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Рождение ребёнка
29.03.1951

Сын: Киселев Борис Константинович

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Киселев Александр Константинович

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Кузнецова (Киселёва) Валентина

Отец ребёнка: Киселёв Константин Евграфович

Смерть
26.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.