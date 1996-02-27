Литвинова Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова Виктория

Литвинова Виктория

avatar

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

27.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1996

Отец: Литвинов Вячеслав Николаевич

Мать: Литвинова Дина Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
Образование
С 01.09.2003 по 18.06.2014
ОГАОУ Светленский губернаторский лицей (г. Томск, пос. Светлый)
Образование
С 01.09.2014 по ?.06.2016
СибГМУ, МБФ, медицинская кибернетика (гр. 4407)
Образование
С 01.09.2016 по 25.01.2022
ТГУ, ФП, клиническая психология (гр. 20603)
Работа или профессия
С 01.03.2019
Октябрьское, Томский муниципальный район, Томская область
МБОУ Октябрьская СОШ Томского района, педагог-психолог
Работа или профессия
С ?.05.2022
Томск, город Томск, Томская область
Самозанятость: клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close