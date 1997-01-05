Заикин Василий Борисовичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1997
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.2004
Дочь: Заикина Яна Васильевна
Мать ребёнка: Потолова Елена Евгенивна
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заикина Татьяна
Смерть
Неизвестно