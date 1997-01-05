Заикин Василий Борисовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Василий Борисовичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1997

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.2004

Дочь: Заикина Яна Васильевна

Мать ребёнка: Потолова Елена Евгенивна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Татьяна

Смерть
Неизвестно