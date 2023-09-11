Коромысленко Татьяна Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2014
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парасочко Артём Викторович