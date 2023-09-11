Коромысленко Татьяна Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коромысленко Татьяна Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2014

Сын: Парасочко Иван Артёмович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парасочко Артём Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парасочко Артём Викторович

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