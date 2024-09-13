Крюков (Хохлов) Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков (Хохлов) Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна

Смерть
13.09.2024

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