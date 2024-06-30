Севастьянова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 2025
Дата смерти2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
2023
Рождение
Около 2025
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)