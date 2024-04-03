Ган Анна, бабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ган Анна, бабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санников Федор, прадедушка

Мать: Мельникова Анна, прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ган Фрида, тетя

Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ган Любовь, тётя

Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ган Ирина, тётя

Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ган Николай, папа

Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка

Смерть
Неизвестно
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