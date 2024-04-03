Ган Анна, бабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ган Фрида, тетя
Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ган Любовь, тётя
Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ган Ирина, тётя
Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ган Николай, папа
Отец ребёнка: Ган Александр, дедушка
Смерть
Неизвестно