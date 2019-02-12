Федосова (Маренова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Маренова) Анна Ильинична

Место рождения

г.Оренбург, РСФСР

Дата рождения

12.02.1930

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930

Отец: Маренов Илья

Мать: Маренова (Авдеева) Наталия

Бракосочетание
?.12.1957

Муж: Федосов Пётр Ильич

Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Пётр Ильич

Рождение ребёнка
05.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Пётр Ильич

Смерть
06.05.2021

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