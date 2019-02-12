Федосова (Маренова) Анна Ильинична
Место рожденияг.Оренбург, РСФСР
Дата рождения12.02.1930
Дата смерти06.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930
Отец: Маренов Илья
Бракосочетание
?.12.1957
Муж: Федосов Пётр Ильич
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Пётр Ильич
Рождение ребёнка
05.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Пётр Ильич
Смерть
06.05.2021