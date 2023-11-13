Глухова Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1970

Дочь: Красильникова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Красильников Геннадий

Рождение ребёнка
07.09.1971

Дочь: Красильникова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Красильников Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Красильников Геннадий

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