Гусарев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Гусарев Василий Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гусарев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гусарева Соломонида Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусарев Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Пантелеевна
Смерть
Неизвестно