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Гусарев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гусарев Василий Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гусарев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гусарев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гусарева Соломонида Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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