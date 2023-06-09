(Россамагина) Феодосия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Россамагина) Феодосия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1838

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1838

Отец: Россамагин Павел Фирстов

Мать: Россамагина Мавра Михайлова