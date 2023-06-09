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(Россамагина) Феодосия Павлова
(Россамагина) Феодосия Павлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1838
Пол
Женский
Отец
Россамагин Павел Фирстов
Вычислено 1814 г.р.
Мать
Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова
Вычислено 1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1838
Отец:
Россамагин Павел Фирстов
Мать:
Россамагина Мавра Михайлова
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