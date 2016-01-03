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Хасанов Марат Равильевич

Место рождения

Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды

Дата рождения

31.03.1978

Дата смерти

03.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978

Отец: Хасанов Равиль Шагалиевич

Мать: Кенжаева Карима Шертаевна

Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
24.10.2007

Дочь: Хасанова Арина Маратовна

Мать ребёнка: не указана

Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена

Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Смерть
03.01.2016
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
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