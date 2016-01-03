Хасанов Марат Равильевич
Место рожденияЧимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Дата рождения31.03.1978
Дата смерти03.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978
Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
24.10.2007
Дочь: Хасанова Арина Маратовна
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена
Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Смерть
03.01.2016
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды