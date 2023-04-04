Карлова? (Губанова) Лидия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова? (Губанова) Лидия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Губанов Иосиф Гаврилович

Мать: Губанова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1969