Шнейлос Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнейлос Александр

Шнейлос Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Schneelos Otto

Мать: Шнейлос Мария-Луиза

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close