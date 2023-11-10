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Шнейлос Александр
Шнейлос Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Schneelos Otto
Мать
Шнейлос (Мартенсен) Мария-Луиза
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Schneelos Otto
Мать:
Шнейлос Мария-Луиза
Смерть
1941
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