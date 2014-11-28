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Дьяченко Ксения Алексеевна
Дьяченко Ксения Алексеевна
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Место рождения
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
Дата рождения
28.11.2014
Пол
Женский
Отец
Дьяченко Алексей Евгеньевич
1984 г.р.
Мать
Дьяченко (Колесникова) Татьяна Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2014
Отец:
Дьяченко Алексей Евгеньевич
Мать:
Дьяченко Татьяна Юрьевна
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
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