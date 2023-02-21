Серов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Людмила Ивановна

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