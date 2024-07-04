Семенова Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.
Дочь: Мария Алексеевна Семенова
Отец ребёнка: Семенов Алексей Иванович
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: ветеринарный фельдшер Василий Иванович Семенов и жена урядннка Евдокия Георгиевна Иванова