Семенова Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Ольга Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.

Дочь: Мария Алексеевна Семенова

Отец ребёнка: Семенов Алексей Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: ветеринарный фельдшер Василий Иванович Семенов и жена урядннка Евдокия Георгиевна Иванова

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