Бажеев Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1980
Отец: не указан
Мать: Бажеева Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.2003
Дочь: Бажеева Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности