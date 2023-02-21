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Бажеев Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1980

Отец: не указан

Мать: Бажеева Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.05.2003

Дочь: Бажеева Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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