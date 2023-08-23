Кочнева (Сусанова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева (Сусанова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1908

Муж: Кочнев Михаил Никитович

жених вторым браком 27 лет; невеста первым браком 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1909

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Кочнев Михаил Никитович

Смерть
Неизвестно
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