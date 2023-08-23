Кочнева (Сусанова) Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1908
жених вторым браком 27 лет; невеста первым браком 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1909
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Кочнев Михаил Никитович
Смерть
Неизвестно