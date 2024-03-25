Никитина (Анфёрова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти07.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.05.1873
Рождение ребёнка
06.02.1874
Дочь: Петухова Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
11.12.1875
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
01.04.1879
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
12.11.1880
Дочь: Берсенёва Стефанида Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
05.03.1883
Сын: Никитин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
14.01.1886
Сын: Никитин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
30.05.1888
Дочь: Никитина Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1911
Причина смерти: от ревматизма