Никитина (Анфёрова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Анфёрова) Мария Степановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Дата смерти

07.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.05.1873

Муж: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1874

Дочь: Петухова Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1875

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Никитин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1880

Дочь: Берсенёва Стефанида Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1883

Сын: Никитин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1886

Сын: Никитин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1888

Дочь: Никитина Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.05.1911
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от ревматизма
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