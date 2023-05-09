Дубовикова Инна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1970
Рождение ребёнка
12.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джелдыбаков Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.12.1990
Дочь: Джелдыбакова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Джелдыбаков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молотеев Алексей Леонидович