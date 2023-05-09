Дубовикова Инна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовикова Инна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1970

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1964 г.р.
1973 г.р.

Дети

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1990 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1970

Отец: Дубовиков Юрий Иссакович

Мать: Сафонова Валентина Кузьминична

Рождение ребёнка
12.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джелдыбаков Василий Федорович

Рождение ребёнка
18.12.1990

Дочь: Джелдыбакова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Джелдыбаков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотеев Алексей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джелдыбаков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молотеев Алексей Леонидович