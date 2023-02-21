Короткова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Коротков Егор Акимович

Барановка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Егор Акимович

Смерть
1937
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
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