Короткова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Коротков Егор Акимович
Барановка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд