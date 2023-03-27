(Воинова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1876
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Воинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1882
Сын: Воинов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Смерть
После 1904