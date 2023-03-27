(Воинова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воинова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Воинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Воинов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Воинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1876

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Воинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1882

Сын: Воинов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Смерть
После 1904