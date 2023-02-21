Амирова Шамсинурида Хаджиислам кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.
Дочь: Амирова Шамсидина Муллагали кызы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.
Сын: Амиров Муллахан Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.
Сын: Амиров Муллаян Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
03.04.1911 ст.
Сын: Амиров Сабирьян Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.
Дочь: Амирова Шамсижихан Муллагали кызы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.
Сын: Амиров Мулланур Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
23.10.1914 ст.
Сын: Амиров Темиргали Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Рождение ребёнка
14.08.1923
Сын: Амиров Кабир Муллагали улы
Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1945