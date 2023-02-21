Амирова Шамсинурида Хаджиислам кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Шамсинурида Хаджиислам кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.

Дочь: Амирова Шамсидина Муллагали кызы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Сын: Амиров Муллахан Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.

Сын: Амиров Муллаян Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911 ст.

Сын: Амиров Сабирьян Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.

Дочь: Амирова Шамсижихан Муллагали кызы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.

Сын: Амиров Мулланур Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1914 ст.

Сын: Амиров Темиргали Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1923

Сын: Амиров Кабир Муллагали улы

Отец ребёнка: Амиров Муллагали Миннигали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Муллагали Миннигали улы

Смерть
После 1945
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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