Слепова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Вера Федорова
Отец ребёнка: Слепов Федор Власов
Рождение ребёнка
29.03.1829
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Слепов Федор Власов
Рождение ребёнка
09.03.1831
Сын: Слепов Кирил Федоров
Отец ребёнка: Слепов Федор Власов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Слепов Федор Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепов Федор Власов
Смерть
Неизвестно