Слепова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Вера Федорова

Отец ребёнка: Слепов Федор Власов

Рождение ребёнка
29.03.1829

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Слепов Федор Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Сын: Слепов Кирил Федоров

Отец ребёнка: Слепов Федор Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Слепов Федор Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепов Федор Власов

Смерть
Неизвестно
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