Марфа Мария Иванова Около 1700 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Карпов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1739

Муж: Стефан Карпов

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Карпов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 48 лет. Вдова. Подсоседница Панфила Филиппова.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 50 лет. Вдова. Подсоседница Панфила Федорова (Филиппова).
Смерть
Неизвестно

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