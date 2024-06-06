Марфа Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Карпов
Бракосочетание
До 1739
Муж: Стефан Карпов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Карпов
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 48 лет. Вдова. Подсоседница Панфила Филиппова.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 50 лет. Вдова. Подсоседница Панфила Федорова (Филиппова).
Смерть
Неизвестно