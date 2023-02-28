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Кряквин Тимофей Антонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Кряквин Антон Ульянович

Мать: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кряквин Онисим Тимофеевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кряквин Архип Тимофеевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кряквин Нестор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Евдокия Павловна

Смерть
1793
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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