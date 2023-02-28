Кряквин Тимофей Антонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кряквин Онисим Тимофеевич
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кряквин Нестор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793