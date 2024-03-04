Зимарева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1894
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Одринская Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зимарева Мария Акимовна
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Зимарева Феодосия Акимовна
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Зимарева Анна Акимовна
Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1947