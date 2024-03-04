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Зимарева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Зимарев Иван Акимович

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Одринская Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зимарев Сергей Акимович

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зимарев Андрей Акимович

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зимарева Мария Акимовна

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Зимарева Феодосия Акимовна

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Рождение ребёнка
15.09.1914

Дочь: Зимарева Анна Акимовна

Отец ребёнка: Зимарев Аким Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Аким Терентьевич

Смерть
После 1947
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