Зеленова Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленова Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.?

Дочь: Зеленова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленова Нина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович

Смерть
Неизвестно
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