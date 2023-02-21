Зеленова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.?
Дочь: Зеленова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленова Нина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Зеленов Николай Максимович
Смерть
Неизвестно