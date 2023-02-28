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Кравченко Никита Васильевич

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Место рождения

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

С ?.08.1942 по ?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Кравченко Валентин Никитович

Мать ребёнка: Кравченко Степанида

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.02.?

Дочь: Кравченко Мария Никитична

Мать ребёнка: Кравченко Степанида

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Степанида

Смерть
С ?.08.1942 по ?.01.1943
Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
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