Кравченко Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиС ?.08.1942 по ?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1914
Сын: Кравченко Валентин Никитович
Мать ребёнка: Кравченко Степанида
Рождение ребёнка
11.02.?
Дочь: Кравченко Мария Никитична
Мать ребёнка: Кравченко Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Степанида
Смерть
С ?.08.1942 по ?.01.1943
Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край