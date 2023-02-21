Попов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
27.08.1955
Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Горбут Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно