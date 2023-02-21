Попов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Попов Тимофей Васильевич

Мать: Попова Ефросиния Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Попов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Горбут Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Попова Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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