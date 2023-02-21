Надеждин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Скворцова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надеждин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна
Смерть
1887