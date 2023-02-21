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Надеждин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Скворцова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеждин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеждин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Надеждина Параскева Яковлевна

Смерть
1887
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