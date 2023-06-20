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(Коврижных) Ирина
(Коврижных) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Сидор
1797 г.р.
Мать
Ирина Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Коврижных Сидор
Мать:
Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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