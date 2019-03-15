Малова (Голдобина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Голдобина) Елена Алексеевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

26.08.1967

Дата смерти

15.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1967

Отец: Голдобин Алексей Васильевич

Мать: Голдобина Алла Влаимировна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
10.03.1990

Муж: Шарафутдинов Глеб Шамильевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1992

Сын: Шарафутдинов Александр Глебович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Глеб Шамильевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1995

Дочь: Фындык Екатерина Глебовна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Глеб Шамильевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
04.09.2002

Муж: Малов Андрей Иванович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.2003

Дочь: Малова Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Иванович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
15.03.2019
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