Малова (Голдобина) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1967
Дата смерти15.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1967
Бракосочетание
10.03.1990
Рождение ребёнка
09.08.1992
Сын: Шарафутдинов Александр Глебович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Глеб Шамильевич
Рождение ребёнка
29.09.1995
Дочь: Фындык Екатерина Глебовна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Глеб Шамильевич
Бракосочетание
04.09.2002
Рождение ребёнка
15.12.2003
Дочь: Малова Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Иванович
Смерть
15.03.2019