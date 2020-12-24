Степанец Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанец Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1998 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2020

Отец: не указан

Мать: Хоробрых Екатерина Витальевна