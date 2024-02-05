Дунец (Мандрыка) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунец (Мандрыка) Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1978

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1971 г.р.
1986 г.р.
1979 г.р.
1981 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978

Отец: Мандрыка Владимир Павлович

Мать: Мандрыка Тамара Карловна

Бракосочетание
01.08.1998

Муж: Дунец Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунец Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
05.05.2015

Муж: Горбунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисюк Александр Витальевич

Рождение ребёнка
20.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисюк Александр Витальевич

Бракосочетание
23.03.2023

Муж: Ягджян Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисюк Александр Витальевич

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