Дунец (Мандрыка) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Бракосочетание
01.08.1998
Рождение ребёнка
07.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунец Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
05.05.2015
Рождение ребёнка
22.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисюк Александр Витальевич
Рождение ребёнка
20.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисюк Александр Витальевич
Бракосочетание
23.03.2023
Бракосочетание
Неизвестно